Il primo EP delle formazione americana The Aces, quartetto indie pop tutto al femminile | Video | News

Il primo EP delle formazione americana The Aces, quartetto indie pop tutto al femminile



I Don’t Like Being Honest è il primo EP della formazione indie pop americana The Aces, quartetto dello Utah tutto al femminile composto dalle sorelle Cristal (voce e chitarra) e Alisa Ramirez (batteria) e da Katie Henderson (chitarra) e McKenna Petty (basso).

Quattro tracce pubblicate il 23 giugno scorso da Red Bull Records, tra cui Physical che a partire da oggi è possibile ascoltare in streaming sul nostro blog. Il videoclip del singolo è stato diretto da Charlotte Rutherford. (Johnny Vinile)

