Nero e fiero! James Brown raccontato da Eddy Cilìa | Recensioni | Libri



L’aneddoto più gustoso è quello raccontato da Graziano Uliani nel classico spazietto che si riserva alla fine di ogni “racconto” trattato sui Soul Books e vede protagonista uno straordinario Francesco Sanavio travestito da Papa pur di convincere James Brown a salire sul palco de La Bussola.

Ma ogni singola riga delle restanti cento pagine, quelle firmate dall’autore Eddy Cilìa, valgono ben un sorriso, una smorfia di stupore, una riflessione, una empatica partecipazione (come quando, nelle pagine iniziali, ci invita a riprodurre il nome del Padrino del Soul concentrandoci sull’effetto onomatopeico che potrebbe avere pensando, mentre lo pronunciamo, al suono di un piatto da batteria e a quello di un battito della grancassa: Gemsss… broun come prototipo rozzo e primitivo di quel beat campionato migliaia di volte) sulla vita leggendaria di Mr. James Brown.

Uno per cui gli appellativi si sono sprecati ma per il quale sono stati tutti strameritati, almeno per metà della sua carriera. Un artista dalla vita piena di contraddizioni e il cui album perfetto non è mai stato registrato ma che ha regalato al mondo la più incendiaria, sexy, instancabile macchina ritmica di sempre. Della quale ha sempre preteso la paternità, anche quando la messa a punto non era esattamente opera sua (come nell’eclatante caso di Funky Drummer).

Uno che apriva per Muhammad Alì, mica per Barry White. Uno che quando passa in radio, ancora oggi, ne senti il puzzo di sudore. E sai che è il suo, se hai vissuto sullo stesso suo pianeta. Eddy Cilìa ne ripercorre col suo consueto stile brillante l’intera vicenda. Ne sottolinea le idee geniali, le manie, i passi falsi, i capolavori e i flop, la lenta ma costante ascesa all’Olimpo (ce n’è uno per ogni colore della pelle?) e l’inesorabile, rovinosa discesa, regalandoci un’altra storia avvincente dell’immenso patrimonio archiviabile sotto il nome di “Sogno Americano”. (Franco Dimauro)

Tweet Share