Gli Air in concerto al Teatro Romano di Ostia Antica | News

Gli Air in concerto al Teatro Romano di Ostia Antica



Sarà sicuramente un concerto da ricordare quello degli Air al Teatro Romano di Ostia Antica il 24 luglio prossimo. Un luogo suggestivo e accogliente che farà da sfondo ideale all’elettronica downtempo di Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel.

Diventati fin dal loro esordio capolavoro (Moon Safari, 1998) un punto di rifermento per chi nella musica cerca emozioni, raffinatezza e sperimentazione, il duo francese non ha mai smesso di trovare nuove soluzioni e nuove architetture sonore.

Un percorso, quello del duo francese, che si dipana tra ascolto e immaginazione, tra musica e arte, e che è sempre in continuo divenire. Sonorità che si riconoscono al volo ma che non smettono mai di stupire. Perché gli Air, in fondo, coltivano tutta la bellezza di questo mondo. (Johnny Vinile)

