Nuovo album per Japanese Breakfast, progetto solista di Michelle Zauner | News

Nuovo album per Japanese Breakfast, progetto solista di Michelle Zauner



Dietro il progetto Japanese Breakfast si cela la musicista e cantante americana Michelle Zauner (già Little Big League) che da queste parti abbiamo avuto modo di apprezzare prima con American Sound (2014) e poi Psychopomp (2016), quest’ultimo considerato a tutti gli effetti il suo album d’esordio.

È trascorso poco più di un anno dalla sua ultima fatica discografica ed eccola tornare con un nuovo lavoro discografico dal titolo Soft Sounds from Another Planet, in uscita su Dead Oceans con distribuzione italiana affidata a Goodfellas. Dodici piacevolissime tracce indie pop dalle atmosfere sognanti sospese tra malinconia, romanticismo e lievi oscurità. (La redazione)

Soft Sounds From Another Planet by Japanese Breakfast

