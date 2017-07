Cory Henry, James Senese e Roni Size sono i primi nomi del Jazz:Re:Found 2017 | News



Jazz:Re:Found a torna a Torino dal 29 novembre al 3 dicembre 2017. Giunto alla sua decima edizione, il festival annuncia i primi nomi della sua line-up.

Tra questi, l’esplosivo live dell’organista newyorchese Cory Henry (già Snarky Puppy), accompagnato da The Funk Apostles, per proseguire con una delle band più significative nel panorama della musica jazz-black italiana, James Senese e Napoli Centrale.

E poi il produttore britannico Roni Size che, con il suo nuovo visual show, celebra i 20 anni di New Forms. Un programma già ricco ma ancora in divenire, che a breve aggiungerà altri nomi e che può contare su anteprime di prestigio quali l’attesissimo live degli Azymuth il 20 ottobre, o l’imperdibile show di Thundercat - in collaborazione con Linecheck e la Milano Music Week –, eclettico bassista dell’etichetta ‘Brainfeeder’, che si esibirà il 25 novembre a Milano. (La redazione)

