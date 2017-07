Il tour estivo di Renzo Arbore con L’Orchestra Italiana | News



PartirĂ da Sora, Frosinone (Impianto sportivo G. Panico), domani 22 luglio, il tour estivo di Renzo Arbore con L’Orchestra Italiana che da 26 anni lo accompagna in tutto il mondo.

“La scaletta del concerto - spiega Renzo Arbore - coniuga il nuovo e l’antico suono di Napoli: voci e cori appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore”.

“Al suono di Reginella, ad esempio - aggiunge lo showman italiano - vedo il pubblico (di tutto il mondo) cantare a squarciagola il ritornello di questo celebre brano e, magicamente, farsi trasportare proprio là (a Napoli) nella terra da dove quelle emozioni sono partite”.

Il tour di Arbore proseguirà il 24 luglio a Roma (Cavea - Auditorium Parco della Musica), poi il 9 agosto a Francavilla al Mare, Chieti (Piazza Sirena nell’ambito del “Blu Bar Festival”), il 17 agosto a Sanremo (Teatro Ariston) e il 19 agosto a Forte dei Marmi (Villa Bertelli), il 20 agosto a Marina di Castagneto Carducci, Livorno (“Bolgheri Festival”), il 30 agosto a Benevento (Piazza) e infine 9 settembre a Cerignola (FG) in Piazza Duomo.

Renzo Arbore sarĂ circondato da 15 talentuosi musicisti per uno spettacolo che coinvolgerĂ le generazioni dei padri e quelle dei figli. Tre ore dense di spettacolo, durante le quali lo showman foggiano non si risparmia mai per il suo pubblico. (La redazione)

