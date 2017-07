L’album di debutto come solista di Ian Felice. Ascolta il primo singolo | News



In The Kingdom Of Dreams è l’album di debutto come solista di Ian Felice, già leader della band folk americana The Felice Brothers.

Registrato nella casa d’infanzia di Ian a Palenville, New York, con l’ausilio in produzione del fratello Simone, il disco sarà pubblicato via Loose Music il 25 agosto 2017.

A partire da oggi è possibile ascoltare il brano che anticipa questa uscita discografica e che dà il titolo all’intero lavoro da solista di Ian felice.

Un cantautore di talento che ricorda inevitabilmente, sia nel timbro vocale che nella scrittura, certe cose di Bob Dylan. (La redazione)

