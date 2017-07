Emilio Isgrò “cancella” Roger Waters | News



Dopo il decreto d’urgenza del Tribunale di Milano che bloccava la commercializzazione dell’album Is This the Life We Really Want? di Rogers Waters, pubblicato il 2 giugno 2017, per favorire una trattativa privata tra l’ex Pink Floyd e l’artista siciliano Emilio Isgrò, in seguito alla denuncia di quest’ultimo che ritiene che la copertina del disco sia un palese plagio delle sue opere grafiche, e dopo che è naufragato ogni tentavo di accordo tra le parti, sembra che il giudice abbia confermato anche nel merito quanto stabilito dal suddetto provvedimento.

È questo ciò che si apprende oggi dai principali organi di informazione nazionale (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa…), ovvero che la copertina e l’impianto grafico dell’album “Is This the Life We Really Want?” sarebbero troppo simili a opere come “Cancellatura” e “Il Cristo Cancellatore” di Isgrò.

Allo stato attuale quindi la vendita del disco dovrebbe continuare a essere vietata, inoltre pare che sia stata stabilita anche “una penale di 100 euro per ogni violazione della sentenza”. Adesso toccherà aspettare la contromossa dei legali di Waters. Nel frattempo, però, possiamo dire che Emilio Isgrò “cancella” Waters. (La redazione)