I Downtown Boys contro ogni forma di chiusura mentale. Cost of Living Ã¨ il loro nuovo album | News

I Downtown Boys contro ogni forma di chiusura mentale. Cost of Living è il loro nuovo album | News



Nuovo album in arrivo per gli statunitensi Downtown Boys che usano la loro feroce energia per unire la gente contro il razzismo, l’omofobia, il capitalismo, il fascismo e ogni forma di chiusura mentale e sentimentale.

Cost of Living - questo è il titolo del disco - è stato prodotto da Guy Picciotto dei Fugazi e vedrà la luce il prossimo agosto su Sub Pop Records con distribuzione italiana affidata all’Audioglobe.

Attraverso slogan, riff ipnotici e groove i Downtown Boys cercano di proseguire sulle tracce di band come Public Enemy e Rage Against the Machine nel tentativo di ridefinire gli schemi e scrivere una nuova storia. (La redazione)

Cost of Living by Downtown Boys

Tweet Share