Arcade Fire - Everything Now, 2017 | News | Streaming

Quinto album per i canadesi Arcade Fire capitanati da Win Butler e Régine Chassagne. Si intitola Everything Now ed è stato co-prodotto dalla stessa band con Thomas Bangalter (Daft Punk), Steve Mackey (Pulp), Markus Dravs, Geoff Barrow (Portishead) ed Eric Heigle.

Registrato presso il Sundragon Studios di New York City, tra settembre 2016 e aprile 2017, il disco è stato pubblicato ieri 28 luglio dalla Columbia Records. A partire da oggi, però, è possibile ascoltarlo in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

Everything Now by Arcade Fire

