Waxahatchee - Out in the Storm, 2017 | News | Streaming



Waxahatchee è il progetto della cantautrice americana Katie Crutchfield, che già avevamo avuto modo di apprezzare nel 2015 con Ivy Tripp.

A distanza di due anni dal suo ultimo lavoro discografico arriva questo quarto album che conferma il talento artistico della musicista di Birmingham, Alabama.

Si intitola Out in the Storm ed è stato pubblicato lo scorso 14 luglio da Merge Records e vede la collaborazione di Katie Harkin, Ashley Arnwine, Katherine Simonetti, Joey Doubek e anche sua sorella Allison Crutchfield (che a inizio anno ha debuttato con l’album Tourist in This Town)

Prodotto dalla stessa Katie Crutchfield assieme a John Agnello, Out in the Storm è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Un disco valutato positivamente sia dal pubblico che dalla critica specializzata. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Out in the Storm by Waxahatchee

Tweet Share