Ad Arpino l’undicesima edizione di Ponte Rock con Giorgio Poi, Keet & More e Bamboo | News

Sarà un’altra bella ed entusiasmante edizione - l’undicesima per l’esattezza - quella che si svolgerà presso il Parco Sangermano di Arpino il 24 agosto prossimo.

Una serata all’insegna della buona musica italiana, alternativa e contemporanea, che i ragazzi dell’Associazione Culturale ProssimaMente da diversi anni ormai stanno portando avanti con tenacia, passione e umiltà , ma soprattutto in maniera autonoma.

Dopo aver visto band come Bud Spencer Blues Explosion, Gazebo Penguins e Il Pan del Diavolo - giusto per fare qualche nome - quest’anno a Ponte Rock sarà la volta dei romani Keet & More, emergenti ma già con una loro identità , e Giorgio Poi (Vadoinmessico e Cairobi) che con il suo album d’esordio da solista, Fa Niente, sta facendo parlare positivamente pubblico e critica specializzata. E per finire i pirotecnici Bamboo, che chiuderanno la rassegna con un’esibizione unica e coinvolgente a suon di strumenti riciclati.

Un evento culturale e d’intrattenimento che fa la differenza in un contesto estivo egemonizzato da sagre di ogni tipo, fenomeni commerciali alienanti e incontri radical chic a dir poco deprimenti. E che quindi vi consigliamo di non perdere. (La redazione)

