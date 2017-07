Concerti in Italia da non perdere: agosto 2017 | News



Tanti bei live in arrivo per il mese di agosto. Ecco la lista dei concerti da non perdere.

Le date potrebbero subire delle variazioni. Per qualsiasi tipo di segnalazione, scriveteci al solito indirizzo redazionale attraverso la sezione “contact” di questo blog. (La redazione)

Mercoledì 2 agosto 2017

Swans @ Circolo Magnolia di Segrate (Milano)

The Heliocentrics @ Roma incontra il Mondo, Villa Ada

Giovedì 3 agosto 2017

Giorgio Canali & Rossofuoco @ Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

Nada @ Roma incontra il Mondo, Villa Ada

Sabato 5 agosto 2017

Billy Bragg @ Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

Afterhours @ Gubbio Doc Fest

Domenica 6 agosto 2017

Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura @ Cratere del Vesuvio, Napoli

Mercoledì 9 agosto 2017

Juan Atkins & Moritz Von @ Roma incontra il Mondo, Villa Ada

Giovedì 10 agosto 2017

Shellac @ Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

M. Ward @ Anfiteatro del Venda, Padova

Venerdì 11 agosto 2017

Bry @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Cabbage @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Preoccupations @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Ride @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Sabato 12 agosto 2017

Adam Naas @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Beak @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Digitalism @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Sabato 13 agosto 2017

Aldous Harding @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Beach House @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Cigarettes After Sex @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Edda @ Ypsigrock Festival di Castelbuono (Palermo)

Sabato 19 agosto 2017

Le Luci Della Centrale Elettrica @ Anfiteatro Romano, Lecce

Mercoledì 23 agosto 2017

Interpol @ Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

Venerdì 25 agosto 2017

PJ Harvery @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

Mac DeMarco @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

Sabato 26 agosto 2017

Richard Ashcroft @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

Perfume Genius @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

Domenica 27 agosto 2017

Band of Horses @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

The Shins @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

Timber Timbre @ Spazio 211, Todays Festival, Torino

Mercoledì 30 agosto 2017

The Zen Circus + Edda @ Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

