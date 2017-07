El Buen Gualicho, il nuovo album della chansonnier argentina Natalia Doco. Guarda il video | News



Di stanza a Parigi, la chansonnier argentina Natalia Doco è tornata con il nuovo album dal titolo El Buen Gualicho, prodotto da Axel Krygier, artista di spicco della nuova scena indipendente sudamericana.

El Buen Gualicho √® l’incontro tra culture e mondi distanti e il risultato √® un mix di folklore argentino, mantra lisergici e pop trasognante, con Natalia Doco in grado di cantare senza alcun problema sia in spagnolo che in francese.

In attesa della pubblicazione, prevista il 22 settembre su Casa Del Arbiol con distribuzione Goodfellas, è possibile guardare il mini documentario sulla realizzazione di El Buen Gualicho. (La redazione)

