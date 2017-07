Nuovo album in arrivo per i canadesi Wolf Parade. Si intitola Cry Cry Cry e Valley Boy Ã¨ il primo singolo | News

Nuovo album in arrivo per i canadesi Wolf Parade. Si intitola Cry Cry Cry e Valley Boy è il primo singolo | News



Quarto album in arrivo per la band indie rock canadese Wolf Parade. Si intitola Cry Cry Cry e sarà pubblicato il 6 ottobre 2017 su Sub Pop Records con distribuzione italiana affidata ad Audioglobe.

Il nuovo disco è stato prodotto da John Goodmanson (Bikini Kill, Sleater-Kinney, Unwound) nei Robert Lang Studios di Seattle e masterizzato da Greg Calbi negli Sterling Sound di New York.

[i]Cry Cry Cry è un lavoro “incandescente” e pieno di energia in cui si possono rintracciare tanti riferimenti del passato ma con i tratti distintivi di un suono decisamente contemporaneo. La band parteciperà al Ponderosa Music & Arts Festival di Rock Creek Park (Washington D.C.) e poi seguirà in tour gli Arcade Fire per alcuni show in settembre in America.

In attesa della pubblicazione del nuovo disco è possibile ascoltare Valley Boy, il primo singolo estratto dal nuovo album della band guidata da Spencer Krug e Dan Boeckner. (La redazione)

