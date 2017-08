Chad VanGaalen con il nuovo album dal titolo Light Information. Ascolta il singolo Old Heads | News



L’8 settembre prossimo sarà pubblicato su Sub Pop Records e con distribuzione italiana Audioglobe il sesto album di Chad VanGaalen dal titolo Light Information.

Messa da parte l’alienazione dei lavori precedenti, il nuovo disco del musicista canadese ha come tema quel mix di saggezza e ansia che ti assale quando vedi i figli crescere. E Chad VanGaalen ha cercato di metterlo in musica attraverso Light Information da cui è possibile ascoltare il singolo Old Heads. (Johnny Vinile)

