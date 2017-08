Si Ã¨ conclusa con successo la quarta edizione del Siren Festival | News

Si è conclusa con successo la quarta edizione del Siren Festival | News



Si è conclusa con un bilancio positivo la quarta edizione del Siren Festival di Vasto che ha accolto più di ottomila persone provenienti da ogni parte d’Italia.

Quattro giorni indimenticabili con una line up capace di mescolare a grandi nomi italiani come Baustelle e nuove stelle italiane come Ghali, Giorgio Poi, Carl Brave x Franco 126, Andrea Laszlo De Simone e Populous a leggende internazionali come Arab Strap, Trentemoller, Daniel Miller, Apparat, Ghostpoet, Cabaret Voltaire e moltissimi altri.

Un’edizione all’insegna della buona musica e del relax di cui siamo orgogliosi di essere stati partner. (La redazione)

Tweet Share