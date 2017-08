Nuovo album in arrivo per il cantastorie inglese Billy Bragg. Guarda il video | News



Il 3 novembre 2017 sarà pubblicato da Cooking Vinyl con distribuzione Edel il nuovo album del cantautore britannico Billy Bragg.

Si intitolerà Bridges Not Walls e racchiuderà brani a sfondo politico. Uno di questi è King Tide and the Sunny Day Floyd che a partire da oggi è possibile ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (Johnny vinile)

