The Barr Brothers con il nuovo album Queens of the Breaker. Ascolta il primo singolo | News | Video

The Barr Brothers con il nuovo album Queens of the Breaker. Ascolta il primo singolo



Queens of the Breakers è il titolo del nuovo album dei canadesi The Barr Brothers in uscita il 13 ottobre 2017 su Secret City Records e con distribuzione Audioglobe.

Un disco che si muove folk, blues, rock e americana e che si preannuncia come il loro miglior lavoro finora realizzato.

You Would Have to Lose Your è il primo singolo estratto dalla nuova fatica discografica del trio di Montreal, Quebec, composto dai fratelli Brad (chitarra) e Andrew Barr (batteria) insieme a Sarah Page (arpa). Buon ascolto. (La redazione)

