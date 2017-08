A ottobre il nuovo album di Beck intitolato Colors | News



Nuovo album in arrivo per Beck. Si intitolerà Colors e sarà pubblicato a ottobre.

In una intervista rilasciata a Rolling Stone, il musicista americano ha annunciato che il prossimo autunno darà alle stampe un nuovo lavoro discografico che avrà come produttore Greg Kurstin, noto per le sue collaborazioni con Adele, Kelly Clarkson e Sia.

Il nuovo disco di Beck arriva dopo un periodo difficile e a più di tre anni dalla pubblicazione di Morning Phase, che nel 2015 è stato premiato con il Grammy Award come miglior album dell’anno.

A settembre, inoltre, Beck sarà ospite speciale degli U2 per i quali aprirà il Joshua Tree tour. (Johnny Vinile)

Tweet Share