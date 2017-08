Concerti in Italia da non perdere: settembre 2017 | News



Dopo aver segnalato i live di agosto (clicca qui), sono tanti quelli in arrivo per il mese di settembre. Ecco la lista dei concerti da non perdere.

Le date potrebbero subire delle variazioni. Per qualsiasi tipo di segnalazione, vi invitiamo a scriverci al solito indirizzo redazionale che trovate in questo blog alla sezione “contact”. (La redazione)

Venerdì 1 settembre 2017

Franz Ferdinand @ Beat Festival - Parco di Serravalle, Empoli

Brunori Sas @ Arena Ponte Alto, Modena

Vinicio Capossela @ Piazza del Popolo, Orvieto (Terni)

Liam Gallagher @Zona dogana della serenissima, Treviso

Ermal Meta @ Piazza Castello, Mantova.

Planet Funk @ Piazza Castello, Mantova.

Sabato 2 settembre 2017

Slowdive @ Circolo Magnolia di Segrate (Milano)

Franz Ferdinand @ Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro

Baustelle @ Piazza del Popolo, Orvieto (Terni)

Domenica 3 settembre 2017

Baustelle @Piazza del Duomo, Prato

Le Luci della Centrale Elettrica @ Home Festival, Treviso.

Libertines @Zona dogana della serenissima, Treviso

Charlatans @Zona dogana della serenissima, Treviso

Ivan Segreto @ Scalinata di San Bernardino, L’Aquila

Lunedì 4 settembre 2017

Daughter @ Teatro Romano, Verona

Benjamin Clementine @Piazza del Duomo, Prato

Martedì 5 settembre 2017

Daughter @ Villa Torlonia, San Mauro Pascoli (Forlì - Cesena)

Mercoledì 6 settembre 2017

Daughter @ Teatro Arena Conchiglia, Sestri Levante

Giovedì 7 settembre 2017

Clap Your Hands Say Yeah @ Circolo Magnolia di Segrate (Milano)

Mauro Pagani @ Piazza Alberica, Carrara (Massa Carrara)

Venerdì 8 settembre 2017

Bombino @ Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

Clap Your Hands Say Yeah @ Monk (Roma)

Dennis & The Jets @ Limonaia di Villa Strozzi, Firenze

Afterhours @ Pala Phenomenom, Fontaneto D’Agogna

Domenica 10 settembre 2017

Paul Weller @ Estragon, Bologna

Giorgio Canali @ Anfiteatro Centro Pecci, Prato.

Ginevra Di Marco @ Anfiteatro Centro Pecci, Prato.

Lunedì 11 settembre 2017

Beach Fossils @ Locomotiv, Bologna.

Paul Weller @ Piazza delle Feste, Porto Antico, Genova.

Martedì 12 settembre 2017

Beach Fossils @ Monk, Roma.

Paul Weller @ Alcatraz (Milano)

Mercoledì 13 settembre 2017

Beach Fossils @ Circolo Magnolia di Segrate (Milano)

Giovedì 14 settembre 2017

Slow Magic @ Circolo Magnolia di Segrate (Milano)

Venerdì 15 settembre 2017

Living Colour @ Zona Roveri, Bologna.

Waxahatchee @ Mattatoio, Carpi.

Slow Magic @ Monk, Roma.

The Districts @ Serraglio (Milano)

The Zen Circus @ LocalitĂ Tonadico, Primiero (Trento)

Giovedì 14 settembre 2017

Ritmo Tribale @ Circolo Magnolia di Segrate (Milano)

Sabato 16 settembre 2017

Living Colour @ Orion, Ciampino (Roma)

Waxahatchee @ Serraglio (Milano)

Assalti Frontali @ Estragon, Bologna.

Domenica 17 settembre 2017

Tori Amos @Teatro degli Arcimboldi (Milano)

Living Colour @ Live Club, Trezzo sull’Adda, Milano.

Franco Battiato @ Teatro Greco Romano, Palermo

Giovedì 21 settembre 2017

10000 Russos @ Fanfulla, Roma

Marco parente @ Monk, Roma

Venerdì 22 settembre 2017

Ninos du Brasil @ Ex Alumix, Bolzano.

Sabato 23 settembre 2017

The Rolling Stones @ Mura Storiche, Lucca

Domenica 24 settembre 2017

Ezio Bosso @ Auditorium Giovanni Arvedi, Cremona

Venerdì 29 settembre 2017

Jessica Moss @ Nero Factory, Bologna

Sabato 30 settembre 2017

Timber Timbre @ Monk, Roma.

Brunori Sas @ Teatro Masini, Faenza.

Giorgio Moroder @ Officine Grandi Riparazioni, Torino.

