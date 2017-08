Sold out il primo giorno del Todays Festival 2017 | News



A pochi giorni dall’inizio del Todays Festival, in programma da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2017, è sold out il primo giorno che avrà come protagonisti PJ Harvey, Mac DeMarco, Giovanni Truppi e Birthh.

Se non sono più disponibili i biglietti giornalieri per venerdì 25 agosto, sarà possibile invece acquistare l’abbonamento per l’intero festival, incluso il primo giorno, e ascoltare anche Richard Ashcroft, Band of Horses, The Shins, Mac DeMarco, Perfume Genius, Timber Timbre e tanti altri ancora. (La redazione)

