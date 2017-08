Una nuova e interessante biografia su David Bowie con oltre 180 interviste ad amici, rivali, amanti e collaboratori dell’artista inglese | News



Sarà pubblicata il 7 settembre da Preface Publishing, in lingua inglese, la biografia David Bowie: A Life dello scrittore britannico Dylan Jones.

Leggendo le note di presentazione si tratta di un libro che racconta Bowie come mai nessuno lo ha fatto finora.

Un ritratto intimo e particolare che l’autore ha messo su attraverso oltre 180 interviste ad amici, rivali, amanti e collaboratori, alcuni dei quali fino a oggi non avevano mai parlato del loro rapporto con l’artista inglese.

Un racconto orale messo su carta da Dylan Jones che rivela sempre di più il carattere e il genio artistico di un personaggio davvero ineguagliabile.

Dalla periferia inglese a Londra, da New York a Los Angeles, passando per Berlino e oltre, tutti descrivono Bowie come un uomo profondamente segnato dal rapporto con il suo fratellastro schizofrenico Terry Burns. Questa è una delle tante curiosità che esce fuori dal libro, forse la meno sorprendente.

Al momento non sappiamo se e quando ci sarà la traduzione italiana di David Bowie: A Life, ciò che possiamo assicuravi è che il prossimo settembre sarà disponibile in versione inglese (clicca qui). (Johnny Vinile)