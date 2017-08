Sheer Mag - Need to Feel Your Love, 2017 | News | Streaming



Spirito punk and roll in chiaro stile ‘70 e ‘80 per gli Sheer Mag, formazione statunitense che con Need to Feel Your Love realizza un album immediato e caustico che nel complesso potremmo definire power pop.

Un sound melodico e graffiante come la voce della sua leader Christina Halladay, ma anche come i riff chitarristici e gli assoli (o assolo, se lo preferite) quasi hard rock che in certi passaggi ricordano qualcosa delle Bambole di New York.

Pubblicato il 14 luglio scorso da Wilsuns Recording Company, il debutto sulla lunga distanza della band di Philadelphia, Pennsylvania, è in streaming integrale sul nostro blog.

Un disco piacevole, rinfrescante e necessario come una bella bevuta d’acqua di fonte dopo una estenuante corsa sotto il solleone. (Johnny Vinile)

