Todays Festival 2017: nella seconda giornata svettano Perfume Genius e Richard Ashcroft | News



Dopo il forfait di Wrongonyou per problemi di salute e la buona esibizione di Giorgio Poi, svettano nella seconda giornata del Todays Festival le performance di Perfume Genius e Richard Ashcroft.

Lo statunitense Mike Hadreas ipnotizza il pubblico con voce intensa, teatralità e un sound, per così dire, art pop pieno di riferimenti. Quasi un provetto Bowie con qualcosa di Alan Vega ma anche di Jónsi e Antony Hegarty. Una vera e propria rivelazione.

L’ex Verve, invece, sfoggia canzoni pop rock che vanno dritte allo stomaco, con quel solito atteggiamento di eterno ragazzo di strada che sul palco fa molto Mick Jagger. Un salto negli anni ‘90 oltre che una gradita conferma.

In definitiva, quindi, due concerti belli e suggestivi in maniera diversa.

Il primo, quello dell’istrionico Perfume Genius (foto in basso), elegante e cervellotico. Il secondo, quello del britannico Richard Ashcroft (foto in alto), carnale e scomposto.

Insomma: anche questa sera si torna a casa soddisfatti. Adesso non ci resta che aspettare Andrea Laszlo De Simone, Gomma, Timber Timbre, The Shins e Band of Horses. (La redazione)