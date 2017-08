Pillole quotidiane: viaggio con Pallino



Ogni tanto mi fermo e mi metto a guardare Pallino.

Lo guardo sempre con attenzione. Quando mangia, quando avverte un pericolo, quando si avvicina per leccarmi la testa oppure quando va a prendere la sua pallina preferita per mettersi a giocare. Lo guardo soprattutto quando dorme, come sto facendo in questo preciso istante.

Lo guardo, mi emoziono e penso che sia un grande compagno di viaggio. Parola di Steinbeck. (L.D.)

