Stay Home, la compilation della Polyvinyl in streaming gratuito

Stay Home è una raccolta della Polyvinyl Record Co. composta da 16 brani (demo e cover inedite) di diversi artisti del panorama indie rock contemporaneo. Una piacevole compilation da ascoltare gratuitamente in streaming via Bandcamp.

Si parte con la cover di Me eseguita da Owen, progetto solista di Mike Kinsella, e si finisce con Sunset by Plane degli Anamanaguchi. In mezzo pezzi come Every Feeling di Anna Burch, Model Homes di Pedro the Lion, Port Townsend dei Radiation City e tanti altri ancora.

Non ci resta quindi che augurarvi buon ascolto e… state a casa. (La redazione)