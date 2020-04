Il salto di qualità dei britannici Porridge Radio con l’album “Every Bad”

Con questo nuovo lavoro discografico dal titolo Every Bad, i britannici Porridge Radio si confermano una delle migliori realtà della scena undergound di Brighton e della musica indie contemporanea.

Con Every Bad, pubblicato da pubblicato il 13 marzo 2020 da Secretly Canadian, la band inglese guidata da Dana Margolin fa un netto salto di qualità dopo un paio di demo e l’esordio ufficiale del 2016 intitolato Rice, Pasta and Other Fillers.

Every Bad si rivela un disco indie rock di grande ambizione: potente, rumorose e con un songwriting che porta alla mente certe cose di Karen O e dei suoi Yeah Yeah Yeahs come di Charli XCX e i Cranberries degli esordi. (La redazione)