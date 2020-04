“Nebbiosa” è il concept album d’esordio di Davide Sciacchitano (alias Nebbioso)

Una città da cui fuggire, mura altissime, sensazioni claustrofobiche, racconti distopici: il disco di Davide Sciacchitano, in arte Nebbioso, incontra riscontri inquietanti con la realtà di questi giorni. Introdotto dal singolo Profondo sonno, Nebbiosa è il concept album d’esordio del musicista ed ex giornalista friulano raccoglie all’interno di undici canzoni molte delle angosce legate al dibattito sull’Intelligenza artificiale, al futuro dell’uomo, a situazioni estreme come l’obsolescenza programmata degli esseri umani.