“Our Kind Of Movement” è il quinto album degli Speedometer, band di riferimento della scena funk mondiale. Ascolta il nuovo disco della formazione inglese.

Per celebrare 4 lustri di attività, la band ha da poco pubblicato il quinto album, Our Kind Of Movement, disponibile in CD, Digitale e il supporto preferito degli amanti del funk, il vinile, tramite la Freestyle Records. Nel disco ritroviamo la voce di James Junior, cantante che apparve già sull’album precedente della band No Turning Back del 2015, che presta le corde vocali a Let’s Start A Movement, un soul midtempo che potrebbe ricordare Donny Hathaway. Ma stavolta ad affiancare James ci sono anche le cantanti Vanessa Jamie (strepitosa nella opening track di northern soul We Gave Up Too Soon) e la Franco-Morocchina Najwa Ezzaher, per un totale di 5 brani cantati su gli 11 totali.