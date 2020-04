Il nuovo singolo a sorpresa di Bob Dylan. Ascolta “I contain multitudes”.

Nel momento in cui l’intero Pianeta sta lottando contro la pandemia da #coronavirus (covid-19), il cantautore nonché premio Nobel per la letteratura Bob Dylan, dopo il recente Murder Most Foul di ben 17 minuti pubblicato lo scorso 26 marzo, mette in Rete un altro brano inedito.

Il nuovo singolo, reso disponibile sul web a partire da ieri 18 aprile 2020, si intitola I contain multitudes e prende in prestito il titolo dell’opera letteraria “Foglie d’erba” del poeta e scrittore statunitense Walt Whitman. (La redazione)