I Rolling Stones eseguono “You Can’t Always Get What You Want” via Zoom. Guarda il video.

In questo periodo di emergenza da #coronavirus c’è chi pubblica inediti (vedi Bob Dylan oppure Edoardo e Eugenio Bennato) e chi invece si diverte a eseguire da casa qualche brano del proprio repertorio.

È il caso per esempio dei Rolling Stones che in occasione di “One World: Together at Home” – evento-concerto organizzato sabato 18 aprile da Lady Gaga a favore di tutti coloro che sono impegnati contro la pandemia di Covid-19 – hanno suonato via Zoom un loro classico.

Si tratta di You Can’t Always Get What You Want (ultima traccia dell’album Let It Bleed del 1969) e a guardare il video la storica rock band britannica dà vita, come sempre, a uno spettacolo dal vivo unico e irripetibile (anche se virtuale).

Con questa performance casalinga Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts dimostrano di esseri maestri nelle esibizioni live, anche quando sono costretti a esibirsi ciascuno dalla propria abitazione. (La redazione)