“Grande Prairie” è il nuovo singolo di Boris Gronemberger (alias River Into Lake), già membro dei Girls in Hawaii

Grande Prairie è il nuovo singolo di River Into Lake, progetto indie-pop del musicista belga Boris Gronemberger (Girls in Hawaii, Françoiz Breut, Castus…)

Sette anni dopo il suo ultimo disco On Rapids, forte dell’esperienza con i Girls in Hawaii e dopo un tour solista di supporto ad Agnes Obel, nel 2017 Boris torna con il moniker River Into Lake e con il nuovo album Let the Beast Out uscito nel 2019.

«“Grande Prairie” è l’immagine di un luogo in cui andavamo a festeggiare la fine degli esami con gli amici, alcuni dei quali sono scomparsi. È una canzone che parla di spensieratezza, della forza della giovinezza ostacolata da movimenti di una società che sembra sbattere la testa contro il muro. Mi è sembrato opportuno farla uscire ora, in questo particolare contesto che, per alcuni aspetti, ci ricorda che è tempo di ripartire su delle basi migliori. E poi perché bisogna continuare a creare!» (Boris Gronemberger)

Grande Prairie è il primo pezzo che, insieme ad altri tre, andrà a formare The Crossing EP in uscita a dicembre 2020. Un mini lavoro che affronta problemi attuali e che, volendo dare un senso di continuità con l’album precedente, fonde sonorità provenienti da sintetizzatori analogici e da strumenti acustici.

The Crossing EP è parte anche di un progetto artistico ben preciso: ogni brano infatti sarà accompagnato e rappresentato da un’illustrazione realizzata dall’artista visivo David Delruelle che darà maggior rilievo alla tematica trattata nel pezzo.

Ascolta via Bandcamp il singolo Grande Prairie di River Into Lake. (La redazione)