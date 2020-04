L’edizione straordinaria del concerto del primo maggio in prima serata su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2

L’evento sarà condotto in diretta TV dal Teatro delle Vittorie di Roma. Per rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria in corso, i live verranno realizzati principalmente presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma (dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020) oltre che in altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti. (La redazione)