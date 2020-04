Secondo album per i newyorkesi Peel Dream Magazine. Ascolta “Agitprop Alterna”

Dopo un anno e mezzo passato a scrivere e suonare dal vivo i Peel Dream Magazine tornano con un nuovo album dal titolo Agitprop Alterna, un lavoro che spinge l’assalto shoegaze della band di New York City verso nuovi lidi contaminati da krautrock e da un originalissimo motorik-heavy sound, ma anche da dolci digressioni melodiche degne delle migliori band inglesi degli anni ’80.

Agitprop Alterna è il secondo album della band di Joe Stevens, dopo l’ottimo esordio Modern Met Physic, autoprodotto e suonato quasi totalmente dal solo Joe, e l’EP di pochi mesi fa Up and Up.

Pubblicato il 3 aprile 2020 da Tough Love, Agitprop Alterna dei Peel Dream Magazine è un disco per i fan di Stereolab, My Bloody Valentine, della Sarah Records, degli Yo La Tengo e di moderne realtà come The Pains of Being Pure At Heart e Ulrika Spacek. Buon ascolto. (La redazione)