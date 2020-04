Colapesce canta cinque canzoni di Neil Young. Ascolta il disco di cover “Off the Beach”.

In questo difficile e surreale momento storico , in cui tutti siamo costretti al cosiddetto “distanziamento sociale”, Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, ha deciso di accorciare queste distanze, o quantomeno di colmarle artisticamente, registrando 5 canzoni del suo cantautore preferito: Neil Young.

Un modo per allontanare i fantasmi, ma anche per supportare chi – come lui – lavora con la musica, quasi sempre a contatto con (e tra) la gente.