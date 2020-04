Il 5 giugno 2020 sarà pubblicato Sideways to New Italy, il secondo album degli australiani Rolling Blackouts Coastal Fever.

Il nuovo disco, in uscita per Sub Pop Records, vede la band interrogarsi sul passato e sui luoghi in cui i protagonisti sono cresciuti.

Il primo singolo e video estratto dal nuovo lavoro discografico dei Rolling Blackouts Coastal Fever si intitola Cars in Space. (La redazione)