Dall’incontro dei Khruangbin con Leon Bridges nasce l’EP “Texas Sun”

«Abbiamo provato a non metterci troppa intenzione, perché ostacola quello che vuole fare la musica. Se lasci che la musica faccia quello che deve, lei rivela se stessa. Abbiamo provato ad avere lo stesso approccio con Leon. Per noi significava aprire il nostro mondo per far entrare un’altra persona … tutto questo per me è il Texas.» (Laura Lee dei Khruangbin)