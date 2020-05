“Album” è il nuovo lavoro discografico del cantautore Bombay

Album è il quarto lavoro discografico del cantautore Bombay, all’anagrafe Gabriele Di Majo, nonché il primo disco realizzato con una band di veri musicisti al suo fianco.

Pubblicato da A Buzz Supreme il 24 aprile 2020, Album racchiude dieci nuove canzoni che parlano della quotidianità di un ragazzo, padre e lavoratore pieno di sogni e di delusioni che fa i conti con i problemi quotidiani e le sue emozioni e che cerca di comprendere meglio la società in cui vive e la difficoltà dei rapporti personali.

«Ho deciso di fare un passo in avanti, forse piccolo, ma di lasciarmi alle spalle la comodità di scrivere e cantare canzoni solo con la chitarra per produrre un disco suonato con altri musicisti affidandomi a loro e lasciandoli liberi di suonare come meglio credevano.»

Album è stato diretto e organizzato da Edoardo Petretti, pianista e fisarmonicista romano (e grande amico di Bombay) che ha seguito passo dopo passo la scrittura delle canzoni e il loro successivo arrangiamento.

«È stato bello lavorare in un grande studio dove tutti erano attenti a quello che dicevo, anche se non sapevo assolutamente di cosa parlassero i musicisti la maggior parte del tempo e fingevo di essere molto interessato e partecipe ma dentro di me ero concentrato solamente al risultato finale e complessivo. Tutto doveva suonare bello ma non artefatto, mi interessava un sound live che riproponesse l’urgenza e la spontaneità dei musicisti che suonano insieme e si divertono.»

Album del romano acquisito Bombay – il nome viene dal rinomato gin Bombay Sapphire – è in streaming sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)