I Built to Spill suonano 11 canzoni di Daniel Johnston. Ascolta parte del disco in uscita a giugno

Nel 2017 i Built to Spill sono stati invitati a suonare come band di supporto in alcuni concerti di Daniel Johnston.

Le prove effettuate per quel tour sono state raccolte dalla band statunitense in un disco intitolato Built to Spill Plays the Songs Of Daniel Johnston, in uscita il 12 giugno 2020.

Undici tracce pop di Daniel Johnston viste attraverso gli occhi dei Built to Spill.

Registrato nel 2018 da Jim Roth, Built to Spill Plays the Songs Of Daniel Johnston vede la partecipazione di Steve Gere alla batteria e Jason Albertini al basso.

A partire da oggi si possono ascoltare via Bandcamp tre tracce estratte dal nuovo disco dei Built to Spill: Bloody Rainbow, Life in Vain e Mountain Top. (La redazione)