Ascolta la recente playlist Afrobeat curata da Tony Allen

Il 30 aprile scorso moriva a Parigi, per un aneurisma all’aorta addominale, il grande batterista e compositore nigeriano Tony Oladipo Allen, artefice al fianco di Fela Kuti della grande rivoluzione musicale Afrobeat.

Il musicista africano aveva recentemente pubblicato, sulle varie piattaforme streaming, una playlist intitolata The Best of Afrobeat: a Tony Allen playlist, che l’artista di Lagos aveva presentato così:

«Questa è la mia playlist definitiva di Afrobeat, una collezione che comprende classici che coprono 5 decenni, da Fela Kuti a Ebo Taylor, nonché una selezione di artisti attuali che sono stati ispirati dall’Afrobeat (Burna Boy, Black Coffee, Ezra Collective), oltre a canzoni del mio repertorio da solista.»

Una compilation edita da World Circuit Records, curata direttamente dal grande Tony Allen e disponibile oggi in streaming integrale via Spotify anche sul nostro sito. Buon ascolto. (La redazione)