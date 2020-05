Il primo album acustico, soltanto voce e chitarra, di Steve Wynn. Ascoltalo in streaming

In 40 anni di tour da solista Steve Wynn non aveva mai pubblicato un album soltanto voce e chitarra. E ciò nonostante ogni volta i suoi fan gli chiedessero su quale disco si trovassero le canzoni eseguite dal vivo.

Il leader e la voce dei Dream Syndicate, storica formazione paisley underground, scrive inoltre che ha sempre ascoltato e apprezzato Bill Callahan per le sue capacità di paroliere e per la sua voce bella e caratteristica. Ma anche per la qualità della produzione dei suoi dischi, registrati tutti da Brian Beattie in uno studio di Austin, in Texas. Così, il primo novembre 2019, mentre era in tournée con la sua band, ha approfittato di uno spettacolo proprio ad Austin e di qualche giorno libero per contattare Beattie e registrare al World Chamber Studio una selezione di brani (26 in 8 ore) del suo personale repertorio.

Ecco quindi che nasce questo primo lavoro acustico da solista che prende il titolo di Solo Acoustic Vol.1, che vede la produzione di Randy Franklin e dello stesso Steve Wynn.

L’album è stato pubblicato il 29 aprile scorso via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)