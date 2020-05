Dopo l’ottimo disco d’esordio del 2016, You’re a Man Now, Boy, e un ruolo chiave nella serie Game of Thrones, il rapper e attore di Bristol Jacob Anderson – noto nella scena dell’hip hop inglese con il moniker Raleigh Ritchie – si prepara a far uscire il suo nuovo lavoro discografico dal titolo Andy.

Il secondo album di Raleigh Ritchie sarà pubblicato il 26 giugno 2020 per Alacran Records ed è anticipato dal singolo Aristocrats. (La redazione)