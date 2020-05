Ascolta “Live at CBGB’s 1988” dei Sonic Youth

Il 13 dicembre 1988 i Sonic Youth concludevano nello storico CBGB di New York l’ultimo concerto dell’anno relativo al tour di Daydream Nation.

La tournée iniziata in Europa a settembre sarebbe poi proseguita in tutto il mondo fino all’estate del 1989.

Registrato da Mark Kramer e missato da Wharton Tiers, Live at CBGB’s 1988 dei Sonic Youth racchiude dodici tracce: da The Sprawl a I Wanna be your dog.

Ricordiamo, infine, che il music club CBGB aprì il 10 dicembre 1973 e chiuse i battenti il 15 ottobre 2006. (La redazione)