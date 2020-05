Muore Little Richard. Il ricordo di Mick Jagger

Richard Wayne Penniman, noto al pubblico come Little Richard, si è spento oggi, 9 maggio, all’età di 87 anni.

Mick Jagger dei Rolling Stones, sulla sua pagina FB, lo ha voluto ricordare così:

« Sono così rattristato dalla notizia della scomparsa di Little Richard, è stata la più grande fonte d’ispirazione dei miei primi anni dell’adolescenza e la sua musica ancora adesso ha la stessa grezza energia elettrica quando la suoni, come quando ha girato per la prima volta la scena musicale nella metà degli anni ’50. Quando eravamo in tournée con lui, guardavo le sue mosse ogni sera e imparavo da lui come intrattenere e coinvolgere il pubblico ed era sempre così generoso nel darmi i consigli. Ha dato così tanto alla musica popolare. Mi mancherai, Richard, che Dio ti benedica.» (Mick Jagger)

Secondo alcuni fonti sembra che Little Richard sia morto per un cancro alle ossa. Con la sua scomparsa se ne va un altro grande pezzo della storia del rock and roll. (La redazione)