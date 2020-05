Lost in the desert è l’omonimo brano del collettivo formato da Rodrigo D’Erasmo, Daniele Silvestri, Rancore, Joan as a Police Woman, Mace, Venerus, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini, Antonio Filippelli, Daniele “ilmafio” Tortora, Gabriele Lazzarotti e Alain Johannes.

I proventi del pezzo saranno devoluti al fondo Covid-19 Music Relief a sostegno dei lavoratori dello spettacolo.

Lost in the desert, in uscita oggi, è in streaming sul nostro sito via Spotify. Buon ascolto. (La redazione)