“Hefe” è il nuovo singolo dei californiani On the Spot Trio

Una gestazione lunga quasi 14 anni, ma alla fine, complice il tempo in più regalato dal lockdown, gli OTS aka On the Spot Trio, terzetto originario di Santa Cruz in California, hanno finalmente pubblicato il nuovo singolo Hefe, una frizzante strumentale soul-jazz con tocchi di psichedelia e rock, disponibile in digitale tramite la Vintage League Records.

Gli OTS si sono conosciuti e uniti in gruppo nel 2006 e hanno all’attivo un paio di album e diversi singoli, usciti tra il 2010 ed il 2014. Degli originali 3 membri fondatori rimangono il tastierista Kris Yunker ed il chitarrista Danny Mayer, ambedue occupati in una miriade di altri progetti che li hanno visti costantemente in tour o occupati in studio, principalmente con la formazione soul-funk Alan Evans Trio, per la quale si sono trasferita sulla East Coast degli Stati Uniti dove hanno incontrato l’attuale batterista Adrian Tramantano.

Hefe fu scritto agli albori della band, ma è solo nel 2014 che gli OTS lo registrano, e passano altri 6 anni prima che viene finalmente reso pubblico, per ora solo in digitale, ma magari tra altri 6 anni possiamo sperare anche in una uscita in vinile. Con croccante batteria, un potente Hammond groove e la chitarra in prima piano, Hefe è come un fiore che cresce nel cemento, un piccolo regalo nato grazie alla quarantena di un gruppo abituato a non stare troppo con le mani in mano. (Adaja Inira)