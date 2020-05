“Memory Recall of a Replicant Dream” è l’album di debutto dei siciliani Aspic Boulevard

I due fratelli Barrano, siciliani di nascita, hanno deciso di intraprendere un viaggio spazio-temporale sotto il nome di Aspic Boulevard: è così che prende forma il loro album di debutto, Memory Recall of a Replicant Dream.

Questo progetto è quello che si potrebbe definire un collage sonoro al sapore di retro-Futurismo, fantascienza degli anni ’60 e ‘70, psichedelia e kosmische.

Pubblicato da Blow Up Records e distribuito da Goodfellas, Memory Recall of a Replicant Dream è in streaming via Spotify sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)