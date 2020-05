Guarda il nuovo video “Ambition Like Cream” del produttore e polistrumentista inglese Flevans

Ci aveva regalato il sesto album Accumulate solo qualche settimana fa, ma il produttore e polistrumentista inglese Flevans non intende mollare la presa e tira fuori l’asso dalla manica con il video del singolo Ambition Like Cream feat. Scooby Jones.

Il brano è una orecchiabile miscela di funk elettronico e sensibilità pop, e vede come ospite alla voce il misterioso Scooby Jones, che ha lavorato con artisti come Ed Sheeran, The Black Eyed Peas, Craig David e molti altri. Ma se la traccia sembra diretta ai dancefloor più spensierati, nel testo invece Scooby riflette sulla vacuità di soldi, fama e rispetto artistico.

Diretto e montato dallo stesso Scooby, il video lo vede assillato da un coniglio gigante che ricorda quello del noto film “Harvey” degli anni ’50, il quale si diverte a tormentarlo senza tregua e ad incoraggiare le sue cattive abitudini. Il messaggio è chiaro: non dobbiamo farci consumare dai nostri desideri ma imparare a conviverci senza perdere di vista le cose che contano davvero. Ancora una volta, Flevans ha trovato l’equilibrio giusto tra nutrimento e gusto.