La musica del “Rock in Roma” non suonerà nell’estate 2020

Gli organizzatori del festival rock tra i più attesi sia in Italia che all’estero annunciano l’annullamento dell’edizione 2020, prevista dal 13 giugno al 31 luglio a Roma, dando appuntamento al 2021.

Alla luce delle disposizioni governative, “Rock in Roma” sospende, dunque, i suoi grandi eventi live previsti per l’estate, una lunga line up con nomi d’eccellenza della musica rock e contemporanea.

“Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata durante questo periodo non semplice. Fino all’ultimo abbiamo sperato di non dovervi dare questa notizia ma, a causa della persistente situazione di emergenza legata al Covid-19, non abbiamo alternative: Rock in Roma 2020 non ci sarà. La salute e la sicurezza del nostro pubblico, degli artisti, delle crew e di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del Festival sono la nostra priorità. Diamo appuntamento al 2021.” (Gli organizzatori del festival)

Nelle prossime settimane saranno rese note tutte le informazioni utili relative ai biglietti già acquistati dei singoli concerti. Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati sui canali social e sul sito ufficiale del “Rock in Roma”.

L’organizzazione del festival sta già lavorando per confermare il roster di quest’anno e, presto, vi daremo notizie in merito al “Rock in Roma 2021”. (La redazione)